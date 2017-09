Inwoners van Beilen denken mee over aantrekkelijker centrum

BEILEN - Vanaf deze week kunnen de inwoners van Beilen meedenken over het nieuwe centrumplan.

Op twee locaties, in een supermarkt en aan de Brinkstraat, kunnen Beilenaren de komende maand hun ideeën en visie voor een nieuw en aantrekkelijker centrum kwijt.Om het hele project te begeleiden is projectleider Marco Hormann (kwartiermeester en Beilenaar) aangesteld. "We willen in dit proces vooral in gesprek gaan met iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt om aan hen te vragen wat vinden jullie nou eigenlijk van Beilen. Wat vinden jullie goed, maar ook wat vinden jullie minder goed", legt Hormann uit."We hebben aan mensen gevraagd wat vinden jullie nou het bijzonder aan Beilen, daar wordt dan vaak gezegd, het is een centraal gelegen dorp, het ligt aan de A28, dus je bent er snel en makkelijk. Het heeft ook een goed aanbod aan winkels en parkeren wordt vaak genoemd, je kunt hier gratis parkeren", vertel Hormann op basis van de eerste gesprekken met inwoners."Minder sterke punten die vaak genoemd worden is toch dat mensen het centrum wat stenig vinden, er zou wat meer groen in kunnen, er zou wat meer horeca moeten komen en de leegstand wordt natuurlijk ook genoemd."Volgens Hormann is het nog wel veel te vroeg om conclusies te trekken. "Dit zijn slechts de eerste ideeën van mensen." Nog de hele maand september kunnen mensen met plannen komen. Daarna gaat de gemeente aan de slag met alle ideeën.Aan het einde van het jaar moet het hele centrumplan klaar zijn.