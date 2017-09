Grootste en snelste stoomtrein van ons land raast door Drenthe

STADSKANAAL/ROTTERDAM - De grootste en snelste stoomtrein van ons land raast zaterdagochtend en zondagavond door Drenthe. De Stoomstichting Nederland bezoekt de 25e verjaardag van de museumspoorlijn STAR in Stadskanaal.

De SNN is één van de Nederlandse railmusea die het verjaardagsfeest van de STAR bezoeken Als u de stoomtrein wilt zien kunt u gaan kijken op of bij één van de Drentse stations. De trein rijdt op de stations door en stopt niet om reizigers mee te nemen.Zaterdag 16 september staat de trein alleen kort even stil in Meppel, van 11:18 tot 11:43. Daarna passeert de trein Hoogeveen om 11:58, Beilen om 12:07 en Assen om 12:18.Als u zelf met stoomloc 01 1075 en de museumtrein van de Stoomstichting Nederland mee wilt rijden kan dat: Zaterdagmiddag en zondag de hele dag rijdt de SNN-trein mee in de uitgebreide dienstregeling van de museumspoorlijn STAR tijdens het verjaardagsfeest Stadskanaal Onder Stoom De terugreis op zondag 17 september: Assen 17:49, Beilen 18:00, Hoogeveen 18:09 en alleen in Meppel staat de trein om 18:23 weer even stil om vervolgens dwars door Nederland weer naar Rotterdam te rijden.Op de site van Drenthe toen leest en ziet u alles over de geschiedenis van 25 jaar museumspoorlijn STAR