Raad van Toezicht Treant denkt niet aan aftreden

EMMEN - De oproep aan de Raad van Toezicht van Treant om in zijn geheel af te treden, wordt door de raad naast zich neergelegd. Dat schrijft de raad aan Frits Kappers, die Treant kritisch volgt.

Kappers deed de oproep deze week in een open brief, omdat hij vindt dat de hele raad verantwoordelijk is voor de fouten die zijn gemaakt in de ontslagprocedure van Guus Bruins, voormalig lid van de Raad van Bestuur.Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde vorige maand dat de Raad van Toezicht (RvT) in december 2016 en daarna ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zo startte de RvT de ontslagprocedure met een persbericht zonder dat Bruins was geïnformeerd over zijn ontslag. Voorzitter Bas Eenhoorn legde na de uitspraak vorige maand zijn functie neer.Volgens de raad klopt het dat in het verleden zaken anders hadden moeten gaan. Maar: “Het verleden kunnen wij echter niet veranderen. Wel kunnen wij lessen trekken voor de toekomst. Weet dat wij daarbij ook kritisch kijken naar de toekomstige rol en invulling van de raad van toezicht.”Frits Kappers houdt op internet de site In de Kantlijn bij, die de ontwikkelingen bij Treant en met name het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen kritisch volgt. Voor zijn inzet werd hij in 2012 beloond met de titel Hoogevener van het Jaar.Kappers vroeg zich in zijn open brief af of de RvT er een geheime agenda op na hield. De overgebleven zes leden van de RvT gaan daar niet op in. Wel schrijft de raad: “Ons werk neerleggen helpt Treant in onze ogen niet.”