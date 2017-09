Postuum Amerikaanse onderscheiding voor Asser verzetsstrijders

Inge de Ruiter neemt de onderscheiding in ontvangst (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

ASSEN - Postuum kreeg Hendrik de Ruiter vandaag in Assen een award voor moed tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn zoons Jaap en Henk kregen vanochtend postuum een onderscheiding. De familie De Ruiter ving geheim agent Cor van Bemmel op. De uitreiking van de awards was vandaag heel toepasselijk in een pand in de Hendrik de Ruiterstraat.

Het gaat om een zogeheten Legion of Honor Award - legioen van eer - uit de Verenigde Staten. Nabestaanden Henk en Henk de Ruiter ontvingen de onderscheiding namens Jaap (Jacob) en Henk (Hendrik-Jan) de Ruiter.



Rode draad

Inge de Ruiter, kleindochter van Hendrik de Ruiter, nam de onderscheiding namens haar opa in ontvangst. Haar 83-jarige moeder Aaf de Ruiter, dochter van Hendrik de Ruiter, is nog in leven maar haar gezondheid was niet goed genoeg om naar Assen te reizen. "Prachtig dat er nog zoveel aandacht voor is. Het was voor mijn moeder een rode draad in haar leven en ook voor mij. Het zou jammer zijn als deze gebeurtenis wordt vergeten," zei Inge de Ruiter.



Pistool

De familie de Ruiter woonde tijdens de oorlog aan de toenmalige Parallelstraat en bood onderdak aan verzetsstrijder Cor van Bemmel. Met een zender gaf hij vanuit het huis verzetsboodschappen door. Zoon Jaap liep zelfs met een pistool op zak om het werk van de verzetsstrijder mogelijk te maken en jongste zoon Henk fungeerde als koerier.



Vader Hendrik en de zoons moesten hun steun aan het verzet met de dood bekopen. Zij werden gefusilleerd door de Duitsers. In 1994 werd de Parallelstraat omgedoopt tot Hendrik de Ruiterstraat ter nagedachtenis aan hem.



Nico van der Steeg is de initiatiefnemer van de postume onderscheiding. Hij richtte een monument op voor Cor van Bemmel in Harmelen en spoorde de nabestaanden van Hendrik de Ruiter op.



Struikelstenen

Het blijft niet bij de onderscheiding, want als de herinrichting van de Hendrik de Ruiterstraat in Assen helemaal is afgerond, komen er ook struikelstenen op de voormalige plaats van de woning van de familie De Ruiter.