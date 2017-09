'Landbouw niet een deel van het probleem, maar juist een deel van de oplossing'

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman (foto: RTV Drenthe)

DEN HAAG - “Drenthe is de provincie met de meeste ruimte en daar mogen jullie best wat meer mee doen.” Dat zei oud-minister van Landbouw Cees Veerman tijdens een bijeenkomst over landbouw in de Drentse ambassade in Den Haag.

Volgens Veerman moeten boeren wel meer risico's gaan nemen: “Maar daar moeten ze wel beter in begeleid worden door de overheid.”



Bedrijven samenvoegen

Verder pleitte Veerman voor organisatorische veranderingen: “Je moet tegenwoordig bijvoorbeeld niet alleen een goede teler zijn, maar ook koopman en manager. Je moet alles kunnen. Voeg daarom bedrijven samen, de ene teler is goed als teler, terwijl een ander misschien een betere koopman is.”



Dagelijks leven

Bestuursvoorzitter van de universiteit Wageningen Louise Fresco vindt dat op milieugebied landbouw niet een deel van het probleem, maar juist een deel van de oplossing is: “We moeten anders tegen landbouw aan kijken, het is namelijk een onderdeel van ons dagelijks leven.”



Volgens Fresco is Drenthe niet alleen dun bevolkt, maar de bedrijven zijn ook groter dan in de rest van het land, dat biedt mogelijkheden voor schaalvergroting. En dat is goed, zeker omdat allerlei technische ontwikkelingen razendsnel gaan.