Man uit Smilde moet 4 jaar cel in voor misbruik stiefdochter

SMILDE - Een 65-jarige man uit Smilde heeft vrijdag 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, van de rechter opgelegd gekregen voor seksueel misbruik van zijn stiefdochter. De man heeft zijn inmiddels 19-jarige stiefdochter van haar 10de tot haar 18de misbruikt.

De 19-jarige vrouw stapte vorig jaar naar de politie toen haar 9-jarige halfzusje haar vroeg of papa haar ook wel eens controleerde. Op die manier verrichtte hij jarenlang seksuele handelingen bij de vrouw. Dat gebeurde regelmatig op haar slaapkamer als haar moeder niet thuis was. Ze stapte naar de politie, omdat ze vreesde dat haar zusje hetzelfde zou overkomen.Een oudere halfzus sloeg vorig jaar ook alarm toen haar vader haar in een dronken bui aan de telefoon vertelde dat hij zijn dochters moest controleren. Omdat ze zich zorgen maakte om de twee jongste kinderen lichtte ze de basisschool waar de meisjes op zaten in. De schooldirecteur waarschuwde hulpverleningsinstanties, waarna de jongste twee kinderen uit huis geplaatst werden.De Smildeger gaf tijdens een eerdere zitting toe dat hij wel de kamers van zijn kinderen controleerde, maar meer niet. Zijn 19-jarige dochter heeft het misbruik verzonnen, omdat ze uit huis wilde, zei hij.