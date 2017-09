Meepraten in Cassata: Nieuw kabinet moet windmolenbesluit voor de Veenkoloniën herzien

ASSEN - Het nieuwe kabinet moet het windmolenbesluit voor de Veenkoloniën herzien.

Dat is de stelling morgen in het achtergrondprogramma Cassata bij Radio Drenthe, waarover u kunt meepraten.Oud-PvdA-leider Diederik Samsom riep deze week rijk, provincie en gemeenten op, om weer om tafel te gaan over het omstreden windmolenbesluit. Hij deed dat in de Drentse ambassade die de provincie sinds deze week enkele dagen in Den Haag heeft.Samsom wijst daarbij op het ontbreken van draagvlak voor de 45 windmolens in het gebied. "Het zou verstandig zijn als de bestuurders zich herpakken. Gezamenlijk moeten ze kijken of er een beter plan te maken is met de bewoners in plaats van over de hoofden heen."Volgens Samsom zijn de bewoners te weinig betrokken bij de windmolenplannen voor het gebied. De oud-PvdA-leider zei niet dat er helemaal geen windmolens moeten komen in Drenthe. "Maar ze moeten beter ingepland worden dan nu."Gisteren en vandaag stonden de tegenstanders van de 45 windmolens voor de Raad van State. De actiegroepen hopen dat de Raad van State uiteindelijk een stokje steekt voor de windparken De Monden en Oostermoer die een aantal boeren uit het gebied in samenwerking met windparkontwikkelaars wil realiseren. Eind december wordt een uitspraak verwacht.Volgens voorzitter Egbert Huiting van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond heeft de windmolenstrijd een enorme impact op de onderlinge verhoudingen in het gebied. "Die zijn ernstig verstoord. Mensen praten ineens niet meer tegen elkaar, komen niet meer bij elkaar op visite. Het verscheurt ons dorp."Huiting zelf stopt met de strijd na de Raad van State-zitting. "Ik heb er nu zeven jaar ingestopt, om die windmolens tegen te houden. Ik wil verder met mijn leven. Ik ben moegestreden."Morgenmiddag in Cassata is na 12.00 uur voorzitter Egbert Huiting te gast, samen met Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën die deze week namens duizenden inwoners symbolisch asiel aangevraagd heeft in Den Haag, mochten de windmolens er toch komen.