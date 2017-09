Auto zonder kenteken rijdt door na ongeval

De bestuurder reed na het ongeval richting de Pelikaanstraat (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - De politie in Assen is op zoek naar de inzittenden van een zilverkleurige Golf die vanmiddag een fietser aanreed op de Steendijk. De bestuurder reed door na het ongeluk

De fietser raakte lichtgewond. De auto ging er vandoor in de richting van de Pelikaanstraat.



Geen kentekenplaten

Opvallend is dat de auto geen kentekenplaten heeft en de ramen getint zijn. De bestuurder van de auto had een getinte huidskleur, is ongeveer 23 jaar en heeft een vol postuur. Daarnaast had hij een baardje en droeg hij een bruine Gucci-pet.



De passagier was een blanke man en droeg een wit t-shirt, een zwart vest en een nektasje.



Wie de auto of de mannen herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. De politie roept de bestuurder van de auto op zichzelf te melden.