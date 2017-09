Rutte: Drenthe is niet meer alleen natuur en fietsen

Premier Mark Rutte aan tafel bij Andries Ophof (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

DEN HAAG - “Drenthe hoeft in Den Haag niet meer te vragen om een paar dubbeltjes. De provincie is tegenwoordig een voorbeeld voor anderen. Kijk naar de krimp, dat probleem speelt overal. Drenthe kan daarmee de rest vooruit trekken.”

Minister-president Mark Rutte heeft een paar minuten vrij kunnen maken voor een bezoek aan Studio Drenthe. De premier is druk met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.



Landbouw is belangrijk

Het Noorden wordt tijdens die onderhandelingen niet vergeten. "Inhoudelijk kan ik natuurlijk niks zeggen, maar deze partijen realiseren zich dat Nederland meer is dan alleen de Randstad."



In Drenthe, maar ook in de rest van het land, is er de wens voor een minister van Landbouw. Ook Rutte ziet een dergelijk bewindspersoon wel zitten. "De VVD is voor. Het CDA waarschijnlijk ook."



'Noorden steeds beter bereikbaar'

Op een snelle treinverbinding naar de Randstad hoeft het Noorden voorlopig niet te rekenen. Het idee is in het verleden vaker ter sprake gekomen, maar steeds werd duidelijk dat een dergelijke verbinding niet rendabel zou zijn. De ideeën daarover zijn niet veranderd.



"Er is wel veel geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het Noorden", zegt Rutte. "Als ik van Zwolle naar Meppel rij, dan zie ik het. Dat gaat nog meer gebeuren."



Voor Randstedelingen die zeggen dat het lang rijden is naar Drenthe, heeft de premier een duidelijke boodschap: "Drenthe ver weg? Helemaal niet! Ik kom er heel vaak, heb er familie wonen. Het is een prachtige provincie."



'Nederland op de kaart zetten'

Rutte is ervan op de hoogte dat het Noorden Tesla probeert te strikken voor een fabriek. "Wij gaan niet over Tesla, het enige wat wij kunnen doen is Nederland goed op de kaart zetten."



Het Noorden is wel een goede kandidaat voor Tesla. Rutte: "Drenthe is meer dan alleen natuur en fietsen. Er is ambitie. Het Noorden heeft een sterke positie. Maar uiteindelijk is het aan Tesla zelf te bepalen waar het zich vestigt."