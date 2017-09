Terugkijken: koning Willem-Alexander opent de Blauwe As in Assen

Koning Willem-Alexander maakte een wandeling langs het water (foto: ANP / Eric Brinkhorst)

ASSEN - In Assen is vanmiddag de Blauwe As officieel geopend door koning Willem-Alexander.





Blauw water

De Blauwe As werd geopend door blauw water te gieten in 'het Wapen van Assen'. De koning merkte op dat de jerrycan met water wel erg klein was. "Wel wat weinig water voor zo'n groot project."



Na de opening bezocht Willem-Alexander nog het stationsgebied in Assen. De Blauwe As en de werkzaamheden rond het station horen bij het grote FlorijnAs-project in Assen. U kunt hier de hele uitzending terugkijken. Het liveblog kunt u hier teruglezen.De Blauwe As werd geopend door blauw water te gieten in 'het Wapen van Assen'. De koning merkte op dat de jerrycan met water wel erg klein was. "Wel wat weinig water voor zo'n groot project."Na de opening bezocht Willem-Alexander nog het stationsgebied in Assen. De Blauwe As en de werkzaamheden rond het station horen bij het grote FlorijnAs-project in Assen.