Liveblog: Bakker bezorgt FC Emmen toch verdiend punt

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de vijfde wedstrijd van het seizoen tegen NEC, de ploeg die drie maanden geleden de Drentse club nog de weg naar de finale van de play-offs versperde.

NEC is matig aan het seizoen begonnen. De degradant uit de eredivisie heeft 7 punten uit 4 duels. De laatste westrijd, vorige week bij FC Den Bosch, werd met 3-0 verloren. Emmen heeft één punt minder dan de club uit Gelderland, maar is nog steeds ongeslagen.FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan, wegens blessures, niet beschikken over Mario Bilate, Machiel Hemmen, Tim Siekman en Henk Bos.Volg de wedstrijd live op Radio Drenthe of via de liveblog: