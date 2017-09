Nationale Kampioenschappen Ploegen in Veenhuizen

In Veenhuizen werd het 65ste NK Ploegen gehouden (foto: RTV Drenthe)

VEENHUIZEN - Na een periode van 28 jaar afwezigheid werden vandaag de 65ste Nationale Kampioenschappen Ploegen gehouden in Veenhuizen.

De Stichting Ploegvereniging Nederland organiseert het evenement.



Een terrein aan de Limietweg in Veenhuizen werd geploegd door zo’n 31 moderne- en 66 oldtimercombinaties, naast een aantal paardenploegcombinaties.



Trekkersbehendigheid

De nationale trekkerbehendigheidswedstrijden worden eveneens gehouden op deze locatie. Deze beginnen morgenochtend. Ook een tiental leerlingen, afgevaardigd door verschillende AOC’s uit heel Nederland, streden om de beste ploeger te worden.



De prijsuitreiking is zaterdag om 17.30 uur in de grote tent op het terrein.