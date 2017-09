In beeld: Koning opent Blauwe As

Koning Willem Alexander opent de Blauwe As (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Koning Willem Alexander opende vanmiddag vaarroute de Blauwe As in Assen. Fotograaf Kim Stellingwerf van RTV Drenthe was erbij en maakte deze prachtige fotoserie.





De koning maakte een rondvaart langs de route van de Blauwe As. In de havenkade opende hij de Blauwe As officieel door symbolisch water in het wapen van Assen te gieten.