Auto raakt te water in Assen en verdwijnt spoorloos

Auto te water in Assen (foto: Persbureau Meter) Brandweer is aanwezig (foto: Persbureau Meter) Een traumaheli is ter plaatse (foto: Persbureau Meter) De Havenkade in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij de Havenkade in Assen is vanavond een auto te water geraakt. De brandweer heeft meer dan twee uur gezocht met speciale boten, sonarapparatuur en duikers, maar geen voertuig aangetroffen.

Dat de auto te water raakte is wél zeker, een bewaker die het zag gebeuren heeft hier foto's van gemaakt. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het waarschijnlijk dat de auto weggezonken is in een dikke laag slib.



Geen slachtoffers

De eigenaar van de auto heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Het gaat om een bezoeker van het muziekfestival Symphony in Blue vlakbij de plaats van het ongeluk. Hij had zijn auto langs de vaart geparkeerd.



De brandweer heeft de zoekactie naar de auto inmiddels gestaakt, onder meer om de veiligheid van de duikers niet in gevaar te brengen. Het zoeken naar en de eventuele berging van de auto ligt nu bij de gemeente. Waarschijnlijk zal morgen verder gezocht worden.