Auto te water in Assen [update]

Auto te water in Assen (foto: Persbureau Meter) Brandweer is aanwezig (foto: Persbureau Meter) Een traumaheli is ter plaatse (foto: Persbureau Meter) De Havenkade in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Bij de Havenkade in Assen zou een auto in het water liggen. Er lopen bandensporen richting de kade. Er zijn geen mensen gevonden, maar voor de zekerheid zijn duikers nog op zoek rond de auto.

De brandweer en een traumahelikopter zijn ter plaatse. De brandweer heeft met behulp van een speciale boot de auto gevonden. Naar mogelijke inzittenden wordt nog gezocht.



Volgens omstanders heeft de politie gezegd dat de auto op 8 meter diepte ligt. Duikers mogen niet op die diepte duiken. Een extra brandweerboot is onderweg om te assisteren. De duikers van Assen en Groningen zijn ter plaatse.



De plaats van het ongeluk is niet ver van het muziekfestival Symphony in Blue in Assen. Voor zover bekend heeft het geen invloed op de feestelijkheden. Aan de kade staan veel auto's geparkeerd van bezoekers aan het festival. Mogelijk is één van die auto's te water geraakt, maar dat is nog niet zeker.



Meer info volgt.