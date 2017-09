Petitie om pluimveehouders financieel te helpen

ODOORNERVEEN - Met een petitie op internet wordt de regering opgeroepen om pluimveehouders, die fipronil in hun stallen hebben, financieel tegemoet te komen.

Volgens initiatiefneemster van de petitie, Gea van Maanen, kunnen getroffen boeren in veel gevallen zowel geestelijk als financieel bijna niet op de been blijven. "Voor mensen van buiten de sector lijkt het alsof het over is. Maar voor wie er middenin zit, wordt het steeds erger."De petitie is nu door meer dan 2.000 mensen ondertekend. Het doel van Van Maanen is om 10.000 handtekeningen binnen te halen. Met de petitie gaat ze vervolgens naar de Tweede Kamer.Het belangrijkste doel van de petitie is dus een financiële tegemoetkoming vanuit de regering voor getroffen pluimveehouders. Daarnaast wil de initiatiefneemster dat er ook onderzoek wordt gedaan naar de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de fipronil-affaire. "Je krijgt nu het idee dat iedereen mekaar de hand boven het hoofd houdt. Voor de boer komt er niets zinnigs uit."