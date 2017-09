Volleybalsters in vier sets langs Polen

Laura Dijkema uit Beilen speelt bij de Oranje volleybal dames (foto: archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalvrouwen hebben vanavond een oefenwedstrijd tegen Polen gewonnen. In de Sporthallen Zuid in Amsterdam was het team met de Beilense Laura Dijkema in vier sets te sterk: 25-20 25-22 21-25 25-18.

Het was voor Oranje de derde zege in korte tijd in een oefenduel. Vorig weekeinde werd Duitsland twee keer verslagen. Nederland is in voorbereiding op het EK in Azerbeidzjan en Georgië, dat op 22 september begint.



De wedstrijd van vrijdag tegen Polen stond in het teken van de actie voor de slachtoffers van de orkaan Irma die over Sint-Maarten raasde.