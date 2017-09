Bakker bezorgt FC Emmen terecht punt in laatste minuut

VOETBAL - Nick Bakker werd de held van de avond in Nijmegen. De vleugelverdediger bezorgde FC Emmen in de allerlaatste minuut nog een tegen NEC: 1-1.

het liveblog van NEC - FC Emmen

Dat punt was ook verdiend, want behoudens het eerste half uur speelde Emmen beter dan de thuisclub.Het begin was overduidelijk voor NEC, dat binnen vijf minuten een penalty miste en een kopbal op de lat zag belanden. De derde grote kans van de thuisclub was wel raak. Jari Schuurman scoorde na een mislukt schot van Guus Joppen.FC Emmen herstelde zich na het zwakke begin en kreeg meer en meer grip op het duel. Kansen kwamen er ook voor de Drentse club, maar inzetten van Youri Loen en Cas Peters leverden geen treffer op.Emmen trok de lijn van de laatste fase voor rust door in het begin tweede helft, maar grote kansen leverde het niet op. Veldmate was er nog het dichtst bij, maar maaide volledig over de voorzet van Loen heen. Op het moment dat de bitterballen werden geserveerd op de tribune kreeg Emmen toch nog loon naar werken. Nick Bakker scoorde uit een voorzet van Loen: 1-1.