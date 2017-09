Uitslagen Jupiler League: FC Emmen in select groepje

De uitslagen in de Jupiler League vanavond

VOETBAL - Vanavond stond de vijfde speelronde in de Jupiler League op het programma. Koploper Jong Ajax maakte geen fout en won met ruime cijfers van Helmond Sport. Opvallend was de nederlaag van medekoploper FC Oss en de nederlaag van Go Ahead Eagles tegen Cambuur, waardoor de degradant uit Deventer nog steeds zonder zege is dit seizoen.

FC Emmen behoort inmiddels tot een zeer select groepje dat nog altijd ongeslagen is. Ook Jong Ajax, MVV en Telstar hebben dit seizoen nog niet verloren.



Hieronder alle uitslagen:



FC Dordrecht - Almere City 1-1

Go Ahead Eagles - SC Cambuur 1-3

MVV Maastricht - Jong PSV 0-0

NEC - FC Emmen 1-1

RKC Waalwijk - FC Eindhoven 0-1

Fortuna Sittard - FC Volendam 1-0

Helmond Sport - Jong Ajax 1-4

Telstar - FC Den Bosch 3-2

FC Oss - Jong AZ 0-2

Jong FC Utrecht - De Graafschap 1-4



De stand in de Jupiler League:

1. Jong Ajax 5-13

2. MVV 5-11

3. FC Oss 5-10

4. Fortuna Sittard 5-10

5. Jong AZ 5-10

6. De Graafschap 5-8

7. NEC 5-8

8. Jong PSV 5-8

9. FC Emmen 5-7

10. Telstar 5-7

