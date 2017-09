5.500 bezoekers voor eerste editie Symphony in Blue in Assen

ASSEN - De eerste editie van Symphony in Blue aan de Havenkade in Assen heeft 5.500 bezoekers getrokken.

Onder meer Mooi Wark, King of the World, Alides Hidding en Bert Heerink traden op. Zij speelden, op een drijvend podium, samen met het Noord Nederlands Orkest.Mooi Wark trad gisteravond op zonder drummer John Roffel. Afgelopen week werd bekend dat hij ernstig ziek is en om deze reden niet meer kan optreden. Het publiek gaf hem een daverend applaus toen hij werd bedankt voor alle mooie momenten in de afgelopen jaren.Initiatiefnemer van Symphony in Blue, Peter Zwerus, is enthousiast over deze eerste editie van het evenement. "De reacties zijn overweldigend, dus we gaan zeker kijken of het mogelijk is om dit in toekomst vaker te organiseren."Ook vandaag is er van alles te beleven rondom de Havenkade, alles in het teken van het Blauwe As Festival. Een feest om de opening van de nieuwe vaarroute in Assen te vieren. Vanmiddag is er de mogelijkheid voor muzikaal talent om zich te laten zien en zijn er allerlei watersportactiviteiten. Vanavond zijn er weer optredens op het water, met onder meer XSM en dj's Twice as Nice, Nino Paôlo en Steve Granero.