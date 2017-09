Landskampioen Lycurgus geeft volleyballes in Gieten

De groep volleyballers in Gieten (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe) Wytze Kooistra, opgegroeid in Sleen, is populair bij de jonge volleyballertjes (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - "Ze zijn wel heel groot!", zegt Aline. "Het is best spannend om met zo'n groot team mee te trainen", aldus Johan. En Elisa zou het 'ook wel zo willen kunnen'.

Geschreven door Karin Mulder

De clinic van de spelers van tweevoudig landskampioen Lycurgus uit Groningen valt goed in de smaak bij de jeugd van volleybalclub Oostermoer uit Gieten. In sporthal De Goorns doen meer dan vijftig kinderen mee.



Ondanks dat de jeugdafdeling in Gieten groeit als kool zie je vooral meisjes. "Jongens in mijn klas vinden het niet leuk, die zitten allemaal op voetbal", zegt Aline. Maar Johan snapt het wel. "Voetbal is oorlog om de bal en dan scoren en jongens houden vaak van oorlog." Maar Johan zelf houdt meer van volleybal.



Nationaal team

Volgens 253-voudig international Wytze Kooistra, die opgroeide in Sleen, komt het ook doordat de prestaties van het Nederlandse mannenteam de laatste jaren achterblijven. "Als de handbalvrouwen in Emmen komen spelen staan er lange rijen, daar zullen we ook aan moeten werken", besluit de boomlange Drent.



Vanmiddag naar SV Annen

Vanmiddag spelen de mannen in de Burgemeester Lambershal in Annen een driekamp. Tegenstanders zijn het Duitse SVG Lüneburg en Orion uit Doetinchem. Er worden drie wedstrijden in Annen gespeeld. De eerste is om 14.00 uur.