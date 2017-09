Muzieklijst Harry's Blues zondag 17 september 2017

In 2012 duikt de band Cordovas op in Nashville met een in eigen beheer uitgebracht album. Binnen de kortste tijd was het album uitverkocht en verdween, merkwaardigerwijs, de band van het podium. Maar in 2016 zijn ze er opeens weer en nu ligt er een nieuw album in de schappen. Nou ja nieuw? Het is het materiaal uit 2012 in een nieuw jasje. En daarmee des te meer de moeite waard. Cordovas is een band in de countryrocktraditie van de zestiger en zeventiger jaren. Prachtige close-harmony en prima gitaarwerk. Herinneringen aan Poco, Moby Grape, maar ook een blueskant met Fleetwood Mac. Americana van de bovenste plank. Op 4 november staan ze op Take Root in Groningen.