Annerveenschekanaal heeft na elf jaar tóch een haven

ANNERVEENSCHEKANAAL - Het dorp moet een basisschool en voetbalclub missen en het multifunctionele centrum heeft het moeilijk. Maar Annerveenschekanaal heeft er sinds vandaag wel een haven bij en daar is het dorp maar wat trots op.

Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze opende de haven vandaag officieel. "Het is een mooie verrijking voor het dorp", zegt Heijerman. "Niet alleen voor het aanzicht, maar ook voor de lokale economie. Want de mensen die hier aanleggen, die blijven vaak nog even hangen en gaan dan bijvoorbeeld naar het lokale café toe. Dat is een mooie promotie voor het dorp en kan tot meer toerisme leiden."Ook Dorpsbelangen vindt dat er meer reuring moet komen in het dorp. Zo wil de vereniging een zogenaamd dorpspark maken op een weiland naast het dorp.Het plan om een kleine haven te maken aan het Grevelingskanaal lag er al sinds 2006. Door de crisis is het plan even blijven liggen, maar een jaar geleden toch weer tevoorschijn gehaald. In totaal kostte de haven twee ton, waarvan de provincie en gemeente elk een ton betaalden.