Wytze Kooistra: 'Lycurgus naar een hoger niveau tillen geeft voldoening'

Wytze Koostra (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Met z'n 35 jaar is Wytze Kooistra niet meer de jongste. Maar nog altijd haalt de 253-voudig international veel voldoening uit z'n carrière bij Lycurgus. Hij won met de eredivisionist uit Groningen twee keer op rij de landstitel. En dit jaar gaan ze Champions League spelen.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is mooi dat je de club naar een ander niveau kan tillen; niet alleen bestuurlijk, maar ook qua sponsoring. Ook dat we nu Champions League gaan spelen is bijzonder. Dat geeft wel enorm veel voldoening. Het is niet dat je komt afbouwen hier. Daar zijn de verdiensten in het volleybal ook niet na. Je komt hier om echt iets bij te dragen", zegt Kooistra.



Kooistra groeide op in Sleen en is inmiddels vader van twee kinderen. Hij bekijkt per seizoen of hij nog doorgaat. "Ik weet wel wat m'n lichaam wel en niet kan. Die inschatting en balansverdeling is voor mij wel makkelijk om te maken. Vroeger ging het wat makkelijker en wat sneller en dat is wel eens frustrerend", besluit Kooistra.