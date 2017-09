Origamikunstenaar laat vouwkunsten zien in Emmen

EMMEN - Hoog bezoek in Emmen dit weekend. Daar is namelijk wereldkampioen kraanvogel vouwen Marten Brouwer aanwezig. Hij bezoekt in het oude dierenpark de kraanvogel expositie voor de slachtoffers van vliegramp MH17.

Ook geeft Brouwer een lezing over z'n liefde voor origami. Zo vouwde hij al eens duizend kraanvogels uit 1 stuk papier. "Dan heb je een stuk papier van vijftien centimeter en 150 meter lang en dan vouw je gewoon door. Dan heb je allemaal kraanvogels met de vleugeltjes aan elkaar."Brouwer is onder de indruk van de tentoonstelling in Emmen . Voor elk slachtoffer van de vliegramp zijn er duizend kraanvogels gevouwen. In totaal 298 duizend. "De kraanvogel is een symbool." legt Brouwer uit. "Als je iemand een kraanvogel geeft dan wens je die persoon geluk, goede gezondheid en vrede. En daar kunnen we wel wat meer van gebruiken."De origamikunstenaar vouwt zelf al 27 jaar. Hij heeft inmiddels duizenden kraanvogels ontworpen. Daarnaast is hij wereldrecordhouder. "Ja dat is een snelheidsrecord. Ik heb honder kraanvogels gevouwen en ruim 54 minuten."Van het werk van Brouwer komt ook een tentoonstelling in Emmen, naast de MH17 tentoonstelling. Die is overigens verlengd en blijft staan tot eind oktober.