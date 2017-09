HZVV boekt gelukkige zege in kansenfestijn

HZVV komt op zes punten (Archieffoto: RTV Drenthe/Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - HZVV heeft tegen Zuidvogels de nare smaak van de zware nederlaag uit de vorige speelronde weggespoeld. De Hoogeveense hoofdklasser won voor eigen publiek met het nodige fortuin: 1-0.

HZVV ging een week geleden met liefst 3-0 onderuit bij SDC Putten. "Een kansloze en terechte nederlaag", stelde trainer Gert van Duinen na afloop vast. In het derde competitieduel van het seizoen bleef HZVV wél aan de goede kant van de score. Jos Fidom kroonde zich tot matchwinner door in de eerste helft met zijn het hoofd een vrije bal van Arjan Akkerman te verlengen.



Paal staat in de weg

Op de voorsprong van HZVV tegen het eveneens naar de hoofdklasse gepromoveerde Zuidvogels viel weinig af te dingen. De thuisploeg had voor de 1-0 al verschillende prima kansen afgedwongen. Kelly João had echter pech met een inzet tegen de paal en Akkerman wist alleen voor keeper niet voor de gewenste afronding te zorgen.



Na rust drong Zuidvogels aan, maar de gelijkmaker bleef uit. HZVV kwam enkele keren zeer goed weg. Zuidvogels raakte tot twee keer toe het aluminium. HZVV dacht de marge vlak voor tijd te verdubbelen, maar een treffer van invaller Yoran Popovic werd afgekeurd wegens buitenspel.



Tweede overwinning

Voor HZVV is het de tweede competitiezege van het prille seizoen. In de openingswedstrijd had de Drentse club ook al met 1-0 gewonnen van Eemdijk.