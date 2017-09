ACV hard onderuit in Groningen

VOETBAL - De eerste kennismaking met een beloftenteam is ACV niet goed bevallen. Jong FC Groningen was veel te sterk en won met 5-1 van de Assenaren.

ACV-trainer Fred de Boer was vooraf al duidelijk over de deelname van beloftenteams. "Wij trainen drie keer in de week, zij zes keer, dat is het grootste verschil", aldus De Boer. Het verschil was in de beginfase goed te zien. ACV kon het tempo van de Groningers niet aan en keek al binnen zes minuten tegen een 2-0 achterstand aan, door treffers van Breij en Freriks.Twee minuten later verzuimde ACV de aansluitingstreffer te maken. Pascal Huser mocht vanaf 11 meter aanleggen, maar zag zijn strafschop worden gestopt.Zeven minuten voor rust liet Joël Donald zien hoe je wel een strafschop moet nemen en bracht de ruststand op 3-0.Na rust liet Jong FC Groningen ACV komen, kregen de Assenaren een paar kansen, maar waren de profs effectiever. Breij bracht met zijn tweede treffer van de middag de stand op 4-0.Tien minuten na rust kreeg ACV een tweede strafschop. Marco van der Heide ging achter de bal staan en schoot de eretreffer binnen.In de slotfase probeerde ACV de stand dragelijker te maken, maar gaf achterin veel ruimte weg. In de slotfase counterde Robbert de Vos naar de 5-1 overwinning voor de Groningers.De Boer was na afloop duidelijk. "Het verschil was heel erg groot. We komen snel achter en zij waren te sterk. We hebben vandaag terecht verloren en was het een leerzame middag."