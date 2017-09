DOS'46 zet ook uitduel om in overwinning

DOS'46 kan opnieuw juichen (Foto: Henk Anne Timmer)

KORFBAL - DOS'46 heeft ook de tweede wedstrijd in de veldcompetitie met een overwinning afgesloten. De ploeg van de nieuwe coach Gerald Aukes won op bezoek bij Dalto met 24-29.

DOS'46 koesterde bijna de volledige wedstrijd een voorsprong. Dalto stond in de beginfase twee keer een puntje voor (3-2 en 4-3), maar daarna bleven de korfballers uit Nijeveen voortdurend aan de goede kant van de score. Topscorer bij DOS'46 was Jelmer Jonker met acht doelpunten. Harjan Visscher scoorde zeven keer.



Een week eerder was DOS'46 al uitstekend begonnen aan de competitie. DSC uit Eindhoven werd met een grote 29-17 nederlaag huiswaarts gestuurd.