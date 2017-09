Uitslagen noordelijke districtsbeker: Noordscheschut eruit, HZVV 2 door

VOETBAL - De Drentse amateurclubs spelen dit weekend hun laatste pouleduel in de noordelijke districtsbeker en in de meeste poules moet de beslissing nog vallen. Inmiddels is wel duidelijk dat voor Noordscheschut het bekertoernooi ten einde is na een 2-1 nederlaag bij De Weide. VCG, dat na drie seizoenen weer een standaardteam heeft, hoopte op een stunt tegen Hoogeveen zaterdag maar verloor met 6-0.

Hieronder de uitslagen en de eind- of tussenstanden in de poules met Drentse clubs. (De uitslagen worden op dit moment verwerkt).



Groep 1 (1e en 2e-klasser, zaterdag en zondag: nummers 1 en 2 naar knockoutfase)



Poule 92

zat. MVV'29 - Gramsbergen 17.00 uur

zat. Germanicus - ASC'62 17.00 uur



stand:

1. ASC'62 2-4 (5-3)

2. MVV'29 2-4 (3-4)

3. Germanicus 2-3 (2-2)

4. Gramsbergen 2-0 (2-5)





Poule 97

zat. TVC'28 - FC Klazienaveen 17.00 uur

zon. vv Emmen - SC Erica



stand:

1. TVC'28 2-6 (3-1)

2. Emmen 2-3 (3-4)

3. SC Erica 2-3 (2-4)

4. FC Klazienaveen 2-0 (1-4)





Poule 98

zat. DESZ - Ruinerwold 17.00 uur

zat. WVF - Alcides 17.00 uur



stand:

1. Alcides 2-4 (9-1)

2. WVF 2-4 (1-0)

3. DESZ 2-2 (1-1)

4. Ruinerwold 2-0 (0-9)





Poule 102

zat. VEV'67 - FC Grootegast 17.00 uur

zat. Peize - Pelikaan S. 17.00 uur



stand:

1. Pelikaan S. 2-6 (8-1)

2. VEV'67 2-3 (4-4)

3. Peize 2-3 (4-5)

4. FC Grootegast 2-0 (2-8)





Poule 103

zat. SDC'12 - DZOH 17.00 uur

zon. SVBO - Raptim



stand:

1. DZOH 2-4 (7-5

2. SVBO 2-2 (4-4)

3. SDC'12 2-2 (3-3)

4. Raptim 2-1 (4-6)





Poule 105

zat. SC Joure - Olyphia 17.00 uur

zat. d'Olde Veste'54 - FC Meppel 6-0



stand:

1. d'Olde Veste'54 3-9 (13-4)

2. FC Meppel 3-6 (4-2)

3. SC Joure 2-0 (3-5)

4. Olyphia 2-0 (3-6)





Poule 106

zat. Buitenpost - Roden 17.00 uur

zat. Zuidhorn - Veenwouden 4-0



stand:

1. Buitenpost 2-6 (5-1)

2. Zuidhorn 3-6 (7-2)

3. Roden 2-3 (3-3)

4. Veenwouden 3-0 (1-10)





Poule 111

zat. ONT - GOMOS 17.00 uur

zon. Beilen - FC Assen



stand:

1. Beilen 2-6 (7-2)

2. ONT 2-3 (5-4)

3. FC Assen 2-3 (4-6)

4. Gomos 2-0 (2-2)





​Poule 112

zat. Gorecht - Drenthina 6-1

zon. Valthermond - Nieuw Buinen



stand:

1. Gorecht 3-7 (13-3)

2. Drenthina 3-6 (7-10)

3. Valthermond 2-1 (2-6)

4. Nieuw Buinen 2-0 (4-7)





Poule 113

zat. De Griffioen - VKW 17.00 uur

zon. Rolder Boys - Asser Boys



stand:

1. De Griffioen 2-6 (12-5)

2. VKW 2-3 (3-3)

3. Asser Boys 2-3 (5-8)

4. Rolder Boys 2-0 (3-7)





Poule 116

zat. De Weide - Noordscheschut 2-1

zon. Zuidwolde - Hoogeveen



stand:

1. De Weide 2-6 (4-3)

2. Hoogeveen (zon) 2-3 (4-3)

3. Zuidwolde 2-3 (4-3)

4. Noordscheschut 2-3 (5-8)







Groep 2 (zaterdagclubs 3e klasse en lager: alleen poulewinnaar door naar knockoutfase)



Poule 1

zat. VCG - Hoogeveen (zat) 0-6

zat. SVBS'77 - Sweel 5-1



stand:

1. Hoogeveen (zat) 3-9 (16-0)

2. SVBS'77 3-4 (6-9)

3. VCG 3-4 (2-7)

4. Sweel (zat) 2-0 (0-5)





Poule 3

zat. FC Zuidlaren - Wildervank 18.00 uur

zat. De Fivel - Wagenborger Boys



stand:

1. FC Zuidlaren (zat) 2-6 (9-3)

2. De File 2-3 (6-4)

3. Wildervank 2-3 (3-4)

4. Wagenborger Boys 2-0 (1-8)





Poule 4

zat. NKVV - CSVC 2-6

zat. HZVV 2 - Hollandscheveld 3-0



stand:

1. HZVV 2 3-7 (12-3)Hollandscheveld 3-6 (9-4)

2. Hollandscheveld 3-6 (9-4)

3. CSVC 3-4 (10-7)

4. NKVV 3-0 (2-19)





Poule 8

1. SVN'69 2-6 (10-6)

2. Tiendeveen 2-3 (13-7)

3. Vitesse'63 2-3 (5-4)

4. VVAK 2-0 (1-12)



programma:

zat. SVN'69 - VVAK

zat. Vitess'63 - Tiendeveen



Poule 9

zat. ACV 2 - SVBO (zat)



stand:

1. Fit Boys 2-6 (11-5)

2. ACV 2 1-0 (2-4)

3. SVBO (zat) 1-0 (3-7)





Poule 12

zat. NWVV - VVS

zat. Mussel - Westerlee



stand:

1. VVS 2-6 (13-4)

2. Westerlee 2-3 (7-6)

3. NWVV 2-1 (3-6)

4. Mussel 2-1 (3-10)





Poule 20

zat. Angelslo - Onstwedder Boys

zat. Borger - SETA



stand:

1. SC Angelslo 2-6 (12-3)

2. Onstwedder Boys 2-3 (6-3)

3. Borger 2-3 (4-4)

4. SETA 2-0 (2-14)





Poule 21

zat. Staphorst 2 - ZZVV

zat. MSC (zat) - VHK



stand:

1. ZZVV 2-6 (5-1)

2. Staphorst 2 2-4 (6-2)

3. MSC (zat) 2-1 (1-2)

4. VHK 2-0 (2-9)





Poule 30

zat. SJS - Glimmen

zat. ONR - GRC Groningen



stand:

1. Glimmen 2-6 (12-7)

2. SJS 2-4 (4-3)

3. ONR 2-1 (3-5)

4. GRC Groningen 2-0 (7-11)





Poule 33

zat. SC Elim - Erica'86

zat. Nagele - SCN



stand:

1. SC Elim 2-6 (15-1)

2. SCN 2-3 (3-3)

3. Nagele 2-3 (6-14)

4. Erica'86 2-0 (2-8)





Poule 40

zat. Waskemeer - Haulerwijk

zat. FC Wolvega - LTC



stand:

1. FC Wolvega 1-3 (5-3)

2. LTC 2-3 (5-3)

3. Haulerwijk 2-3 (6-7)

4. Waskemeer 1-0 (0-3)





Poule 42

zat. Nieuw Balinge - Veenhuizen

zat. Achilles 1894 (zat) - BSVV



stand:

1. BSVV 2-6 (6-3)

2. Achilles 1894 (zat) 2-3 (5-4)

3. Veenhuizen 2-3 (5-5)

4. Nieuw Balinge 2-0 (2-6)