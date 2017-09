Waarom Noordenveld moet wachten op een ATB-route

LANGELO - De eerste van in totaal vijf vergunningen wordt deze week aangevraagd om een mountainbikeroute aan te leggen in de gemeente Noordenveld. Het gaat om de ATB-route die moet komen bij Langelo.

Liefhebbers moeten al anderhalf jaar wachten op de aanleg van zogeheten ATB-routes in de gemeente en zien weinig schot in de zaak."Ik had wel gehoopt dat we op dit moment al één of twee routes klaar hadden gehad", zegt ook wethouder Rein-Jan Auwema. "Daar ben ik wel eerlijk in." Anderhalf jaar geleden besloot de gemeente Noordenveld om geld beschikbaar te stellen voor het aanleggen van die ATB-routes, maar nog geen één van de vijf routes is af. De paden moeten namelijk worden aangelegd op grond van allerlei verschillende eigenaren.Zo gaat het om grond van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en verschillende particulieren. Niet al die gebruikers zijn even enthousiast over de komst van een extra route in hun bos. Vooral de mountainbikeroute bij het Mensingebos blijkt moeilijk voor elkaar te krijgen, omdat de route moet worden afgesteld met verschillende groepen die gebruik maken van het bos."Er wordt ons verweten dat fietsers sowieso niet in een bos thuishoren", zegt Harold Veldkamp, de verantwoordelijke projectleider. "En dat we dingen vernielen, terwijl juist onze bedoeling is om de ATB-routes zo aantrekkelijk te maken dat het alternatief - de rest van het bos - een stuk minder leuk is."Daar doet Patrick Jansen, die al veertig andere ATB-routes aanlegde in Nederland, zijn uiterste best voor. Jansen kijkt van tevoren naar de flora en fauna, cultuurhistorische elementen en tenslotte aardkundige waarden die stuk voor stuk misschien bewaard moeten blijven. Jansen: "Je moet overal rekening mee houden. We willen de natuur zo veel mogelijk sparen en ervoor zorgen dat mountainbikers echt op de route blijven."Wie misschien met nog meer smart op de komst van de ATB-routes wachten, zijn mountainbikers uit de omgeving van Norg. Daar lagen achttien jaar geleden al plannen om een route aan te leggen, maar die strandden. "Ik had alles al uitgetekend", zegt vrijwilliger Harry Elema. "Maar we wisten toen nog niet bij wie de aansprakelijkheid lag wanneer je als mountainbiker over iemand anders zijn terrein rijdt. Daar is nu wel duidelijkheid over."De wethouder zegt blij te zijn met de overleggen die de projectleider voert met de verschillende grondeigenaren en hoopt dat de routes in de loop van volgend jaar af zijn.