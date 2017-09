Speelgoedbank Hoogeveen opent deuren van nieuw pand

Opening van de nieuwe locatie van de speelgoedbank aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen (foto: Speelgoedbank Robin Hood/Nico Morrees) Rechts voorzitter Milena Slomp (foto: Speelgoedbank Robin Hood/Nico Morrees) Patrick de Hof. secretaris van speelgoedbank Robin Hood. (foto: Speelgoedbank Robin Hood/Nico Morrees) In april leek het einde oefening, maar toch wist de speelgoedbank een nieuwe locatie te vinden (foto: Speelgoedbank Robin Hood/Nico Morrees)

HOOGEVEEN - Speelgoed staat uitgestald in het nieuwe onderkomen van speelgoedbank Robin Hood aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen.

Vandaag opende de speelgoedbank de deuren van de nieuwe locatie. Milena Slomp, de nieuwe voorzitter van Robin Hood was bij de opening aanwezig. "Op zich was de opkomst niet heel groot. Al kwamen veel vrienden en familie een kijkje nemen omdat ze benieuwd waren hoe het was geworden. Ook heb ik klanten gezien die eerder ook bij ons kwamen."



De reacties van de bezoekers waren positief: "Enthousiast, boven verwachting. Jullie hebben hier heel hard voor geknokt", hoorde Milena Slomp van de bezoekers.



Gratis speelgoed

Bij de speelgoedbank kunnen kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, gratis speelgoed halen. Het initiatief wordt gerund door vrijwilligers.



Einde oefening

In april leek het nog einde oefening voor de speelgoedbank. De eigenaar van het pand aan de Carstenstraat in Hoogeveen waar Robin Hood gevestigd zat, had een nieuwe bestemming voor het pand. Daarom moest de speelgoedbank dit onderkomen verlaten.



Een nieuw onderkomen werd gevonden aan de Griendtsveenweg. De organisatie is opgelucht. "Toen ik van de koffiekamer naar de winkel liep, toen besefte ik het pas echt van dit hebben we toch maar mooi gefixt met zijn allen", vertelt Milena Slomp.



Frisse start

Het inschrijven gaat iets anders dan in het oude pand. Eerder zat de speelgoedbank naast de kledingbank. Mensen die kleding haalden, zochten dan vaak ook speelgoed uit. Nu begint de organisatie met een schone lei. Iedereen moet zich weer opnieuw inschrijven. "Nu wordt er meer gekeken of mensen het echt nodig hebben."



De speelgoedbank is woensdagmiddag open van half 1 tot half 5 en op zaterdag van half 10 tot 1 uur in de middag.