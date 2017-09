Veel rook bij schoorsteenbrand in Drouwen

Rook komt uit het dak van een boerderij aan de Hoofdstraat in Drouwen (foto: Van Oost Media)

DROUWEN - Aan de Hoofdstraat in Drouwen staat een dak van een boerderij in de brand.

Het vuur begon in de schoorsteen, maar door de hitte vatte de zolderverdieping van de boerderij ook vlam.



De brandweer laat weten dat het om een uitslaande brand ging. Inmiddels lijkt de brand onder controle. De brandweer onderzoekt nog wel of het vuur helemaal uit is.



''De schade is aanzienlijk'', vertelt de brandweer. De bewoners waren in het pand aanwezig maar konden zelf op tijd naar buiten komen.