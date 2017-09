14 Drentse clubs door in beker: HZVV 2 stunt, Germanicus en Noordscheschut eruit

VOETBAL - Veertien Drentse clubs hebben zich inmiddels geplaatst voor de 1e knockoutronde in de noordelijke districtsbeker. Daarbij zitten niet Noordscheschut en Germanicus, maar wel het tweede team van HZVV dat met 3-0 won van derdeklasser Hollandscheveld.

De veertien Drentse clubs die binnenkort in de koker komen zijn: Alcides, DZOH, FC Meppel, Beilen, Drenthina, De Weide, Hoogeveen (zaterdag), FC Zuidlaren (zaterdag), HZVV 2, SVN'69, Fit Boys, SC Angelslo, SC Elim en Achilles 1894 (zaterdag).De grootste verrassing was misschien wel de zege van HZVV 2 op derdeklasser Hollandscheveld. Het werd 3-0 voor de reserves van de Drentse zaterdaghoofdklasser. Yoran Popovic was de grote man. De spits, die twee jaar geleden nog bij ACV speelde en vorig jaar in de jeugd van FC Groningen, scoorde twee keer.Daarbij voegen zich ook de drie Drentse hoofdklassers (Achilles 1894 zondag, HZVV, MSC). Bovendien vallen er ook morgen nog diverse beslissingen. Zo vechten Schoonebeek en Dalen, SVBO en Raptim, Emmen en SC Erica én Zuidwolde en Hoogeveen in een onderling duel uit welke club poulewinnaar wordt en dus verder gaat in het bekertoernooi.Lees ook: