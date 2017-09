Gemiste kansen breken Hurry-Up op in Volendam

Vlijm ziet Hurry-Up verliezen (archieffoto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de uitstekende start in de BENE-League geen passend vervolg gegeven. De Zwartemeerders moesten hun hoofd buigen in de uitwedstrijd tegen KRAS Volendam: 32-30.

Het team van trainer/coach Martin Vlijm was een week geleden prima uit de startblokken geschoten. Het Belgische Sasja uit Antwerpen had geen schijn van kans in sporthal De Eendracht. Na een ruststand van 20-12 werd het uiteindelijk 33-25. In Volendam lukte het Hurry-Up niet om de regie over de wedstrijd te voeren. De Drentse ploeg greep na een 8-8 tussenstand nog wel enkele minuten de leiding, maar daarna moest de achtervolging worden ingezet.



Lastige kluif

Die opdracht bleek voor Hurry-Up in de eerste helft een te lastige kluif. Volendam, dat het openingsduel in de BENE-League eveneens had gewonnen, liep richting de pauze steeds verder uit. Hurry-Up verprutste veel open kansen en keek na het eerste bedrijf tegen een 18-14 achterstand aan.



In de tweede helft toonden de gasten uit Zwartemeer aanvankelijk geen verbetering. Na 38 minuten was de achterstand opgelopen tot 22-16. Hurry-Up wist in het restant van de wedstrijd toch nog dichterbij te kruipen, maar de marge van Volendam bleef uiteindelijk intact.