Achilles 1894 geniet na nieuwe zege van koppositie

Achilles 1894 wint en voert de ranglijst aan (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Achilles 1894 heeft de tweede opeenvolgende zege te pakken in de hoofdklasse B. De promovendus greep de volle buit in de uitwedstrijd tegen Heerenveen VV: 1-3. Achilles heeft, minimaal voor een halve dag, de eerste plaats in handen.

De manschappen van de nieuwe trainer Paul Weerman verzekerden zich een week geleden van de eerste driepunter dit seizoen. Achilles versloeg toen op eigen veld SDO uit Bussum met 1-0. De club uit Assen was de competitie in Delft begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen DHC.



Stef Beute bezorgde Achilles in de eerste helft de openingsgoal tegen Heerenveen. Via Ids Hannema liep de Drentse marge na de hervatting op tot 0-2. Heerenveen produceerde kort daarop dankzij Kevin Regts nog wel de aansluitingstreffer, maar meer zat er niet voor de Friezen. Sterker nog, Achilles liep zelfs nog uit naar 1-3. Stan Haanstra legde vlak voor tijd de eindstand vast.



Aan de leiding

Achilles gaat door de overwinning, in ieder geval voorlopig, aan de leiding in de hoofdklasse. De voorsprong op Alphense Boys en Silvolde is een puntje. Die twee ploegen komen deze speelronde echter nog in actie. Heerenveen blijft met slechts een punt in de kelder van het klassement steken.