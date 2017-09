Domper voor E&O in eerste thuiswedstrijd

E&O gaat onderuit in eigen huis (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O heeft de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de eredivisie verloren. De ploeg van Joop Fiege was niet opgewassen tegen DFS uit Arnhem: 30-35.

Beide teams waren de competitie begonnen met een zege. E&O won ruim van HARO in Rotterdam (26-34), terwijl Arnhem te sterk was voor Aristos (29-27). De equipe uit Emmen wist de wedstrijd voor eigen publiek niet te dicteren. Na de eerste helft keek E&O al tegen een 14-17 achterstand aan. De thuisploeg wist het duel ook na rust niet te kantelen.



Later meer