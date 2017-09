E&O moet stap terug doen tegen DFS Arnhem

E&O gaat onderuit in eigen huis (foto: Stijn Steenhuis / RTV Drenthe)

HANDBAL - De mannen van E&O hebben het eerste thuisduel van het seizoen niet weten om te zetten in een overwinning. Tegen belager DFS Arnhem kreeg de ploeg van coach Joop Fiege het deksel op de neus: 30-35.

Na een gelijk opgaande openingsfase grepen de gasten uit Gelderland de leiding (5-9). In de achtervolging deed E&O iets terug na een fraaie redding van Tom Grouwe. Aan de overkant kwam cirkelloper Emiel Wehkamp tot scoren.



Geurds

Terwijl de rust naderde besloot Fiege een beroep te doen op Toby Trouw, die langzaam op weg terug is na blessureleed. De Rotterdammer tekende voor de 11-11. Na vijfentwintig minuten spelen liet Thijs Geurds zich nadrukkelijk zien namens DFS Arnhem. Met de lange rechteropbouwer op schot zochten beide teams met 14-17 de kleedkamer op.



In de tweede helft haakte E&O bij 19-20 nog één keer aan. Jongeling Sander Visser was verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer. In het vervolg liepen de gasten uit Arnhem definitief weg. Bij 25-31 was het gaatje zelfs even zes goals.



BFC

Door de nederlaag moet E&O, na de winst in de eerste speelronde op HARO Rotterdam, een stap terug doen. De Emmenaren versterkten zich in de zomer niet en door blessureleed van onder meer Jaspers en Molenbroek is de spoeling dun. Volgende week staat het lastige uitduel tegen BFC uit Beek op het programma.