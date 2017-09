Uitslagen derde divisie en hoofdklasse

De uitslagen in de derde divisie en de hoofdklasse

VOETBAL - In de derde divisie stond vandaag de vierde speelronde op het menu. ACV incasseerde tegen Jong FC Groningen een zware nederlaag. In de derde speelronde van de hoofdklasse zegevierde HZVV in een wedstrijd met vele kansen.





Quick Boys - Jong Almere 2 - 3

Capelle - ODIN '59 afg

Jong Twente - ONS Sneek 3 - 2

Jong Groningen - ACV 5 - 1

Scheveningen - ASWH afg

Jong Volendam - DOVO 2-2

Harkemase Boys - Spakenburg 0-2

Spijkenisse - VVOG 0-3

DVS 33 - Magreb '90 5-0



De stand na vier wedstrijden:



1. VVOG 4-10

2. Jong Almere 4-9

3. Jong Groningen 4-8

4. Spakenburg 4-8

5. Jong Volendam 4-8

6. DVS'33 4-6

7. Quick Boys 4-6

8. Jong Twente 4-6

9. DOVO 4-5

10. ASWH 3-4

11. Capelle 3-4

12. Harkemase Boys 3-4

13. ACV 3-4

14. Magreb '90 4-4

15. ODIN'59 3-3

16. Spijkenisse 4-2

17. Scheveningen 3-1

18. ONS Sneek 4-1



De uitslagen van de hoofdklasse:



Sparta Nijkerk - Berkum 0-1

AZSV - Excelsior '31 1-0

Huizen - NSC 1-4

DFS Opheusden - Genemuiden SC 3-0

Eemdijk - SDC Putten 4-0

Urk - Staphorst 0-2

HZVV - Zuidvogels 1-0

Apeldoorn CSV - Ajax AFC 2-6



De stand na de derde speelronde:



1. Berkum 3-7

2. AZSV 3-7

3. Ajax AFC 3-6

4. DFS Opheusden 3-6

5. Eemdijk 3-6

6. Excelsior '31 3-6

7. Genemuiden SC 3-6

8. HZVV 3-6

9. NSC 3-4

10. Staphorst 3-4

11. Sparta Nijkerk 3-3

12. Zuidvogels 3-3

13. SDC Putten 3-3

14. Urk 3-1

15. Apeldoorn CSV 3-1

