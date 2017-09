19-jarige man uit Emmen overleden na ongeluk met scooter

Aan de Bargermeerweg reed een scooter tegen een boom (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

EMMEN - Een scooter met daarop twee personen is afgelopen nacht tegen een boom gereden. Daarbij is een 19-jarige man uit Emmen om het leven gekomen.

De andere opzittende, een 16-jarig meisje uit Emmen, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde rond 3.45 uur aan de Bargermeerweg in Emmen. Een voorbijganger zag de scooter, de jongen en het meisje liggen en belde meteen 112.



Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie kan niet zeggen wie de scooter bestuurde.