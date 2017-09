Dode na ongeval met scooter in Emmen

Aan de Bargermeerweg reed een scooter tegen een boom (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

EMMEN - Een scooter met daarop twee personen is afgelopen nacht tegen een boom gereden. Daarbij is een van de personen om het leven gekomen.

De andere persoon is naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde rond 3.45 uur aan de Bargermeerweg in Emmen. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.