Man uit Coevorden komt om het leven bij ongeluk in Duitsland

Van de auto bleef niets over (foto: Van Oost Media)

WILSUM - Een 19-jarige man uit Coevorden is gisteravond om het leven gekomen bij een ongeval in het Duitse Wilsum, vlak over de grens bij Hardenberg.

De man botste rond de klok van 18.00 uur met zijn auto tegen meerdere bomen op de Ratzeler Strasse bij Wilsum.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.



De weg is een tijd lang dicht geweest.