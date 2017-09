Zoektocht naar grafstenen van omgekomen ridders Slag bij Ane

ZWARTEWATERSKLOOSTER - Een groep amateur archeologen speurt in de buurt van het gehucht Zwartewatersklooster naar de restanten van een aantal grafzerken van 149 omgekomen ridders van de Slag bij Ane.

De stenen liggen waarschijnlijk in een kleine kolk, waar een akkerbouwer ze vermoedelijk in 1954 ingegooid heeft. Dat schrijft RTV Oost Dat de stenen op de locatie naast de kolk gezien zijn, is een feit. Er zijn volgens amateur archeoloog Fre Spijk getuigen die de grote grafzerken destijds gezien hebben. "Opeens waren ze verdwenen, volgens ons kan het niet anders dan dat de boer ze van zijn veld in de kleine kolk heeft gegooid."De zandafgraving is niet diep en dus werd er met behulp van grote prikstokken en duikers gezocht naar de stenen die onderwater kunnen liggen. Als ze gevonden worden geeft dat waardevolle historische informatie."We weten dat de 149 ridders hier begraven zijn, maar dat is ruim achthonderd jaar geleden. Naar de menselijke resten hoeven we daarom niet meer te zoeken, daar is weinig van over. De stenen zijn veel belangrijker. Waarschijnlijk staan daarop de namen en de riddertekens van de mannen die gesneuveld zijn."De ridders zijn in 1227 tijdens de Slag om Ane vermoord en naar Zwartewatersklooster gebracht om ze daar de laatste eer te bewijzen. Een paar jaar later verrees op die plek ook een klooster, waar de ridders nog jarenlang tijdens speciale diensten herdacht werden.