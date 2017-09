Gewonden na vechtpartij bij azc in Hoogeveen

De politie hield drie mannen aan (archieffoto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - De politie heeft afgelopen nacht drie mannen aangehouden na een vechtpartij in het azc aan de Kinholtsweg in Hoogeveen.

Drie bewoners van het azc, 22, 24 en 29 jaar oud, werden meteen na de vechtpartij opgepakt. Een vierde man (22), die ook bij het incident betrokken was, wordt later ingerekend.



De mannen gingen met elkaar op de vuist en gebruikten daarbij ook steekwapens. Alle vier de mannen moesten met verwondingen naar het ziekenhuis.



De politie heeft de steekwapens in beslag genomen en doet onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij.