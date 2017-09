Brand in dak bibliotheek Dwingeloo: brandweer voorkomt erger

De brandweer handelde snel (foto: Persbureau Meter)

DWINGELOO - De brandweer heeft vanochtend voorkomen dat het rietgedekte dak van de bibliotheek in Dwingeloo in brand vloog.

Door snel het brandende riet te verwijderen en te blussen, kon de brandweer erger voorkomen. De bibliotheek in Dwingeloo is gevestigd in een rietgedekte boerderij aan de Brink.



Over de oorzaak van de brand is niets bekend.