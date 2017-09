Brandweer Eelde net naast het podium tijdens landelijke finales

Een vierde stek voor de spuitgasten van Eelde (foto: Martin Druppers)

EELDE - Een team van het brandweerkorps in Eelde is tijdens de landelijke finale vaardigheidstoetsen voor brandweerlieden vierde geworden. In totaal deden er 231 ploegen mee.





De mannen uit Eelde deden mee aan het onderdeel tankautospuit-hoge druk. Tijdens deze zogenoemde ts-hd wedstrijden moet een brand worden geblust en moeten slachtoffers worden gered. Een jury bekijkt op welke manier en hoe snel de teams dit doen.







De finale werd gehouden bij het korps in Voorthuizen, Gelderland. Nederlands kampioen werd het brandweerkorps uit het Gelderse Harskamp.