Gereedschap en apparatuur gestolen bij VanSlag in Borger

Cultuurpodium VanSlag in Borger (archieffoto RTV Drenthe)

BORGER - Bij Cultuurpodium VanSlag in Borger is ingebroken. Onder meer geluidsapparatuur, versterkers, verlichting en luidsprekers zijn meegenomen.

Ook is al het elektrische gereedschap verdwenen, zoals boormachines, een decoupeerzaag en een schuurmachine.



Berging

Henk Eggens van het cultuurpodium laat aan RTV Drenthe weten flink te balen van de inbraak. Hij heeft het vermoeden dat het iemand moet zijn geweest die de situatie heel goed kent. "Anders kun je daar gewoon niet komen." Eggens doelt op de berging waar de spullen in stonden opgeslagen, in het oude gemeentehuis van Borger.



Pas gisteren ontdekt

De inbraak vond plaats in de nacht van zondag 10 op maandag 11 september, maar Eggens kwam er gisteren pas achter dat de spullen verdwenen waren. "Ik wilde gisteren een boormachine pakken en toen zag ik dat alles weg was." Naar schatting gaat het om een bedrag van €10.000 tot €15.000 euro.



Alarm

In de berging is geen alarm, maar de inbrekers hebben zichzelf verraden. "Ze zijn door een zone gelopen waar wel alarm is. Ik ben toen ook wel gaan kijken, maar heb niets vreemds gezien. Tot gisteren dus."



Volgens Eggens heeft de inbraak geen gevolgen voor de geplande evenementen bij VanSlag. "In de zaal zelf zijn ze niet geweest."



Verzekering

Henk Eggens heeft aangifte gedaan bij de politie en zegt verzekerd te zijn. Twee jaar geleden werd ook ingebroken bij VanSlag. "Maar dat was meer baldadigheid."