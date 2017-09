Hybride stadsbussen in Emmen: 'Het rijdt gewoon goed'

De nieuwe hybride stadsbus van QBuzz. (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EMMEN - Het is een tussenmodel en het uiteindelijke doel is om volledig elektrisch te rijden. De vier nieuwe hybride stadsbussen die in Emmen rijden gebruiken 20 procent minder diesel.

De vier bussen toeren nu een week door Emmen en de ervaringen zijn positief. "Het is even wennen, maar het rijdt gewoon goed", zegt Jan Nijmeijer, één van de chauffeurs van QBuzz. "Je merkt dat het remmen een wat ander gevoel geeft."



Accu's op het dak

Dat klopt ook wel, want juist bij het remmen wordt de energie die vrij komt opgeslagen in accu's op het dak van de bus. "Die energie wordt weer gebruikt bij allerlei ondersteunende functies van de bus, dus niet de aandrijving. Maar het scheelt toch behoorlijk op het brandstofverbruik", vertelt Michel van der Mark van QBuzz.



Testen

"De stip op de horizon is natuurlijk om compleet elektrisch te rijden. Die bussen zijn er ook, maar we willen samen met de leverancier ook graag dit type testen. En dat doen we met name op de stadsdienst, omdat die bussen veel vaker moeten remmen", besluit Van der Mark.