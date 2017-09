Dalen veel te sterk voor Schoonebeek

Dalen wint van Schoonebeek (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Dalen heeft zich door een 1-5 overwinning op Schoonebeek eenvoudig geplaatst voor de knock-out fase van de districtsbeker. De derde klasser was veel te sterk voor de vierde klasser uit Nieuw-Schoonebeek.

Geschreven door René Posthuma

Dalen was in de beginfase de beter voetballende ploeg, maar de thuisploeg kreeg de beste kans. Justin Katuin ging alleen op doelman Braam af, maar de bal ging via Braam en de paal naast.



Voorsprong

Halverwege de eerste helft nam Dalen de leiding. Martijn Koelink kon ongestoord de zestien meter binnen lopen en drukte beheerst af (0-1). Drie minuten later leek Hilco Koster de wedstrijd te beslissen. Schoonebeek protesteerde omdat doelman Martin Berens werd aangevallen, maar scheidsrechter Van Melsen keurde de treffer goed.



Voor rust bepaalde Nick Schuiling, met twee treffers, de ruststand op 0-4. In de 34ste minuut floot Van Melsen voor een strafschop, maar op aanwijzen van de grensrechter werd de bal net buiten de zestien gelegd. Voor Schuiling maakte de afstand geen verschil en schoot binnen. Vlak voor rust schoot de middenvelder van afstand weer raak.



Eretreffer

Na rust ging de thuisploeg op zoek naar een beter resultaat, gaf achterin wel veel ruimte weg, maar de aanvalslust werd al na zeven minuten beloond. Niek Husers scoorde beheerst de 1-4 diagonaal binnen.



In een minder boeiende tweede helft bepaalde Marlijn Verdoold de eindstand op 1-5 en gaat Dalen in de koker voor de loting van de eerste ronde in de knock-out fase.