Bokser Ben Tingen wint op technisch knockout

Ben Tingen met Niels Vanderveen en Goran Djokic (foto: Niels Vanderveen)

BOKSEN – Ben Tingen (33) uit Bovensmilde heeft in Heerlen z'n achtste profpartij gewonnen. Tegenstander was de Georgiër Beka Aduasshivilli. Tingen besliste de partij aan het eind van de derde ronde met een technisch knockout.

Geschreven door Karin Mulder

In september 2015 bokste Tingen z'n eerste profpartij. Inmiddels staat de teller op acht; daarvan won hij er zeven, één partij bleef onbeslist.



Op 18 november bokst Tingen z'n negende profpartij in MartiniPlaza in Gronnigen. De tegenstander in nog niet bekend.