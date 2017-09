Sloep gestolen uit stalling in Roden

RODEN - Zaterdagnacht is er uit een loods in Roden een trailer met daarop een boot gestolen. De sloep, zwart met een witte binnenkant en zwarte kussens, draagt de tekst 'Wiedesloep 470'.

Een lokale nieuwssite meldt dat behalve de boot en de trailer er ook gereedschap, koperen spullen en kabels zijn gestolen. De boot op de trailer, met inbegrip van een 20PK buitenboordmotor, is echter het kostbaarst. De inbrekers zouden via een stuk geslagen raam naar binnen zijn gekomen.De politie is op zoek naar mensen die de trailer en de sloep onlangs nog hebben gezien. Wie meer weet kan contact opnemen via het landelijke nummer van de politie: 0900-8844.